Tele2 в Челябинской области модернизировала 17% базовых станций в 2021 году

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

За этот период объем потребляемого интернет-трафика в Челябинской области вырос на 30%.

За 11 месяцев 2021 года мобильный оператор увеличил количество базовых станций в Челябинской области на 11% и модернизировал 17% существующих объектов связи. В 2021 году в регионе компания также завершила один из масштабных проектов модернизации на сети 2G. Традиционно покрытие 2G – самое широкое у операторов связи, этот стандарт связи по умолчанию есть в городах, доступен в деревнях и малых населенных пунктах. Tele2 провела модернизацию сети, и теперь каждая базовая станция Tele2 с технологией 2G предоставляет также доступ к 4G-интернету.

Мобильный оператор в 2021 году реализовал несколько знаковых проектов по развитию сетевой инфраструктуры в регионе. Сеть появилась в деревне Марксист, поселке Рипус, поселке Лесхоз, в селе Печенкино и поселке Шеломенцево Еткульского района, поселках Южные Ключи и Мысы Сосновского района, деревне Куянбаева Аргаяшского района, поселках Новобурановка и Буранный Агаповского района, в СНТ Курочкино (Копейск), СНТ Родниковый (Златоуст) и СНТ Автомобилист (Златоуст), а также в поселке Каменные карьеры (Челябинск). Три новых базовых станции запущены на озере Увильды, одна – в Уфимских Каменных карьерах (Челябинск). Долгожданная базовая станция запущена в жилом микрорайоне «Ньютон» в Челябинске. В поселке Тюлюк в 2021 году впервые появилась сеть 4G.

Также в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0), который реализуют Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифра) и «Ростелеком» в партнерстве с Tele2, новые базовые станции были запущены в нескольких отдаленных населенных пунктах Челябинской области: Большая Казакбаева, Большая Тюлякова, Большая Иркабаева, Калуга-Соловьевка, Верх-Катавка, Ханжино, Михайловка, Мичурино, Попово, Пятково, Малая Казакбаева, Долговка, Султаново.

Отдельное внимание Tele2 уделяет улучшению покрытия сети внутри общественных пространств, в 2021 году завершились два проекта в этом направлении: связь была улучшена в ТРК «Фиеста» в Челябинске и ТРК «Семейный парк» в Магнитогорске.

Также Tele2 планомерно повышает качество сети на автодорогах Челябинской области. Связь улучшена на трассе М5 в сторону Москвы, сейчас трасса на 87% покрыта сетью Tele2. Также улучшена связь на трассе Челябинск-Яраткулова-Чебаркуль, автодорога на 98% покрыта сетью оператора.

В топ городов региона по объему потребляемого трафика традиционно вошли Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск и Златоуст. Количество пользователей 4G-устройств в Челябинской области с начала 2021 года выросло на 17%.

Сейчас сеть 2G доступна 99% жителей Челябинской области, 3G – 95%, 4G – 99%.

По информации от пресс-службы Tele2