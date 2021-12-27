В Челябинской области 510 человек за день заболели коронавирусом

Коронавирусом заболели уже почти 145 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области продолжает постепенно снижаться заболеваемость коронавирусом. К 27 декабря она вернулась к уровню конца октября этого года. За последние сутки зарегистрировали 510 новых случаев заболевания коронавирусом.

Сейчас от Covid-19 лечатся 2882 южноуральца.

Количество смертей по-прежнему велико. По данным регионального министерства здравоохранения за день от ковидной пневмонии скончались 29 человек.

За все время с начала пандемии коронавирус обнаружили у 144 826 жителей Челябинской области.

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