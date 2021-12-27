В заключении судмедэкспертов о смерти женщины после пластической операции в Челябинске нашли противоречия

Фотографии были сделаны за 2-3 года до смерти. По словам родственников, женщина любила ходить в спортзал. Фото: предоставлено родственниками

Родственники Юлии Бакиевой, умершей после пластической операции в челябинской клинике «Медеор», получили результаты судебно-медицинской экспертизы. И они противоречат результатам судебно-медицинского исследования, которое делали в одной и той же организации — Челябинском областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

Теперь следствие, посчитав экспертизу необъективной, настояло на проведении еще одной экспертизы. Она состоится уже в другом регионе России.

Изначально говорилось, что обширные некрозы (омертвение тканей) и множественные серомы (скопление тканевой жидкости) — осложнение после операции. Кроме того, специалисты диагностировали повреждение легкого.

Но спустя почти 10 месяцев вердикт экспертизы стал выглядеть так:

«Причина возникновения пневмоторакса у Бакиевой Ю.А. остается неясной. В ходе судебно-медицинского исследования трупа Бакиевой повреждений легкого, которые могли бы рассматриваться как причина пневматоракса (попадание воздуха в легкие неестественным путем, — Прим. ред.) – не выявлено».

Из нового вердикта получается, что наличие повреждения легких меняет причину смерти. Поэтому родственники погибшей поддержали решение следствия об изменении организации для экспертизы.

— Я, сам врач, имею высшее медицинское образование, выяснил у профильных коллег, что случаи повреждения диафрагмы канюлей (специальный инструмент для забора жировой ткани с брюшной стенки), описаны в специализированных информационных источниках, что, собственно, и привело к выявленному в итоге пневмотораксу. Проще говоря, ей пробили диафрагму, а для того чтобы завуалировать врачебную ошибку, врачи медцентра, к выявленным изменениям в легких добавили предположительный диагноз COVID-19, который в итоге не подтвердился, — рассказал брат погибшей Тимур.

Напомним, все произошло в ноябре 2020 года. 46-летняя Юлия Бакиева из Сургута умерла после пластической операции, сделанной в челябинском медцентре. Женщине сделали подтяжку ягодиц с коррекцией живота и талии. Через пару дней ей стало плохо.

Из медцентра женщину доставили в ГКБ №6 Челябинска. Рентген показал появление воздуха в плевральной полости легкого неестественным путем (по-научному пневмоторакс). Лишний воздух убрали. На время ей стало легче, но затем состояние снова ухудшилось. Женщина умерла в реанимации. Помимо повреждения легкого у нее было заражение. У женщины остались дочь 24 лет и сын 16 лет. Сейчас подросток живет с отцом, а девушка живет отдельно.

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