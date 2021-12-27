К Новому году у домов на проспекте Ленина в Челябинске зажгут новую подсветку

Проспект Ленина в новом световом оформлении. Фото: мэрия Челябинска.

27 декабря в Челябинске пообещали включить новую архитектурную подсветку на пяти многоэтажных домах проспекта Ленина. Еще на шести зданиях ведется монтаж. Об это на аппаратном совещании в мэрии сообщил зам главы города Александр Астахов.

По словам Астахова, подсветка не должна мешать жителям центра города. Всего к апрелю 2022 года засветятся 23 дома.

Сегодня можно полюбоваться на новое оформление домов на пересечении проспекта Ленина с улицами Энгельса и Энтузиастов: зажгут дома с адресами пр. Ленина, 64 и 77, ул. Энгельса, 28 и 65, ул. Володарского, 32.

Глава Челябинска Наталья Котова попросила собственников частных зданий заняться оформлением за свой счет. Однако сначала проект надо будет согласовать в управлении архитектуры. Таким инициативным жителям главный архитектор Павел Крутолапов пообещал содействие.

Фото: мэрия Челябинска.

Фото: мэрия Челябинска.

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