Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске столкнулись пять машин

Полиция выясняет обстоятельства аварии
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
На улице Красной, рядом с дворцом спорта «Юность» в Челябинске в ДТП попали сразу пять автомобилей. Рядом с метом аварии образовалась внушительная пробка.
Люди не пострадали, но машины помяло
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. По предварительным данным в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили внешние повреждения.
Очевидцы говорят, одна из машин выехала на красный
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
По словам очевидцев, Kia выехала на перекресток на красный сигнал светофора после этого столкнулась с LADA. Иномарку после удара отбросило в сторону, после чего в нее врезались еще три машины.
Движение на участке затруднено
Фото: Егор ПОБЕРЕЙ
Рядом с местом ДТП появилась пробка
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
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