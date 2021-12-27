Возле дворца спорта «Юность» в Челябинске столкнулись пять машин

Полиция выясняет обстоятельства аварии Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

На улице Красной, рядом с дворцом спорта «Юность» в Челябинске в ДТП попали сразу пять автомобилей. Рядом с метом аварии образовалась внушительная пробка.

Люди не пострадали, но машины помяло Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. По предварительным данным в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили внешние повреждения.

Очевидцы говорят, одна из машин выехала на красный Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

По словам очевидцев, Kia выехала на перекресток на красный сигнал светофора после этого столкнулась с LADA. Иномарку после удара отбросило в сторону, после чего в нее врезались еще три машины.

Движение на участке затруднено Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Рядом с местом ДТП появилась пробка Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

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