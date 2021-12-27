Одежда, гаджеты и косметика: билайн назвал самые популярные онлайн-покупки

Фото: предоставлено билайном

Делать покупки в интернете сегодня предпочитают порядка 66% жителей Приволжского и Уральского федеральных округов, в то время как традиционный поход по торговым центрам и магазинам выбирают оставшиеся 34%. Такие результаты были получены в рамках исследования, проведенного с помощью сервиса билайн «Мобильные опросы».

Опрос, в частности, также показал, что каждый девятый житель из десяти хотя бы раз в жизни заказывал товары в интернет-магазинах. При этом, большая часть опрошенных признались, что совершают покупки онлайн «очень редко» или «не чаще одного-двух раз в месяц» — 44% и 42% соответственно.

Интересно посмотреть и на то, что обычно жители покупают онлайн. Так, через интернет, преимущественно, заказывают:

• одежду, обувь, товары для дома — 31%;

• технику, гаджеты — 23%;

• косметику, бытовую химию — 16%;

• товары для спорта и хобби — 13%;

• продукты питания — 9%;

• книги и канцелярские товары — 8%.

Между тем, в топ-3 наиболее популярных площадок для онлайн-шопинга с практически одинаковым процентным соотношением вошли: Ozon (28%), AliExpress (28%) и Wildberries (26%).

О том, как в будущем будет развиваться онлайн-торговля респонденты высказались неоднозначно. Так, 70% отметили, что массовое развитие интернет-шопинга, во многом, стало возможным благодаря пандемии, когда привычные походы по магазинам и торговым центрам оказались недоступны. В то же время только 24% жителей высказали мнение, что через 10-15 лет офлайн-шопинг и вовсе станет пережитком прошлого.

В преддверии Нового года билайн проанализировал и то, как жители будут покупать подарки к приближающемуся празднику. Так, 44% респондентов ответили, что намерены купить подарки родным и близким в обычных магазинах, а 56% опрошенных выбрали онлайн-шопинг.

билайн поможет порадовать близких не одним, а сразу несколькими подарками. До конца декабря при покупке смартфона Samsung или Xiaomi в офисах продаж или в интернет-магазине, билайн дарит аксессуары и бонусные рубли на счет!

В исследовании с помощью сервиса «Мобильные опросы» приняли участие жители из 20 городов России — мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 лет до 65 лет.

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