В отделениях Райффайзен Банка клиентам будут дарить новогодние игрушки

В отделениях Райффайзен Банка по всей стране новогодние елки теперь украшают не традиционные шары, а символы банка. Новые игрушки сделаны из экологичных материалов и приятны на ощупь.

Новогодние игрушки выполнены в основных цветах Райффайзен Банка, однако часть из них оставили неокрашенными, чтобы каждый маленький гость, пока ждет родителей, мог разрисовать заготовку сам, как подсказывает фантазия. Для этого в детских уголках предусмотрены специальные мелки по дереву — их также можно будет забрать с собой.