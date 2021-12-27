С 1 января в Челябинской области на 17% подорожает капремонт

Среди причин такого роста увеличение цен на стройматериалы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области с Нового года увеличивают минимальный размер взноса на капитальный ремонт. Теперь за каждый кв. м. своих квартир южноуральцы будут платить 10,10 рублей. Это на 17% больше, чем 8,60 рублей, которые начислялись в 2021 году. Тогда же размер взносов по сравнению с 2020 годом вырос всего на 0,4 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оператора капремонта в Челябинской области.

— Принятие решения о росте размера минимального взноса на 17% (2021 г. — 8,60 руб./кв.м.) обусловлено: резким удорожанием цен на строительные материалы, в том числе на металлопрокат и древесину (по отдельным позициям до 90%); недостаточным уровнем взноса в предыдущие годы (2021 г. — 8,6 руб./кв.м., 2020 г.- 8,2 руб./кв.м.), — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве считают, что увеличение минимального взноса позволит сформировать и обеспечить фонд, необходимый для выполнения всех работ по капремонту. Например, до 2025 года планируется заменить лифты, которые отработали больше 25 лет.

Но некоторые группы граждан все же смогут получить льготы на оплату услуг ЖКХ, куда входит и капремонт. Так, на скидку в 50% могут надеяться одиноко проживающие неработающие пенсионеры старше 70 лет, на 100% — старше 80 лет. Но при этом у них не должно быть задолженностей по взносам за капитальный ремонт.

Также субсидии могут ожидать граждане, платеж которых за коммуналку составляет более 22% от общего дохода семьи. И еще семьи, доход которых на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, могут надеяться на уменьшение размеров квитанций.

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