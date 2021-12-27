Жителя Челябинской области будут судить за убийство девятилетней девочки в 1997 году

Подозреваемый в преступлении уже отбывает наказание в колонии за другое убийство. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве девятилетней девочки в Брединском районе Челябинской области. Преступление произошло 24 года назад и долгое время оставалось нераскрытым из-за недостатка улик. Но в итоге следователям удалось установить личность главного подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Подозреваемым оказался 59-летний местный житель, который в настоящий момент отбывает наказание в колонии за убийство другого человека. Мужчина свою вину признал и в ходе допроса рассказал о деталях и обстоятельствах преступления.

— Тактически грамотно выстроенное общение, с применением следственных и оперативных комбинаций, а также правильное и последовательное предъявление подозреваемому имеющихся доказательств, исключающих возможность выдвижения им заведомо ложных версий и отрицание вины, позволили получить от подозреваемого подробные признательные показания в совершении убийства, — сообщили старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Все произошло осенью 1997 года. Подозреваемый в своем доме нанес девочке несколько ударов скалкой по голове. Из-за этого ребенок скончался. Затем мужчина спрятал тело в лесу рядом с населенным пунктом, где проживал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве. В ближайшее время ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

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