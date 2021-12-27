В Магнитогорске будут судить главного технолога МУП за получение миллионной взятки

По версии следствия, главный технолог МУП получил 1,8 рублей в виде взятки. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении главного технолога муниципального учреждения Магнитогорска и директора одной из фирм. Чиновник обвиняется в получении взятки, а коммерсант – в ее передаче. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По материалам дела, директор коммерческой организации передал 1,8 млн. рублей главному технологу МУПа в качестве взятки.

— Деньги платились за заключение и оплату муниципального контракта по поставке оборудования, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 30 января 2022 года. В ближайшее время их будут судить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru