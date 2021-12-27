В Магнитогорске будут судить главного технолога МУП за получение миллионной взятки

По версии следствия, главный технолог МУП получил 1,8 рублей в виде взятки.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Сотрудники Следственного комитета по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении главного технолога муниципального учреждения Магнитогорска и директора одной из фирм. Чиновник обвиняется в получении взятки, а коммерсант – в ее передаче. Об этом сообщили в СУ СКР по Челябинской области.
По материалам дела, директор коммерческой организации передал 1,8 млн. рублей главному технологу МУПа в качестве взятки.
— Деньги платились за заключение и оплату муниципального контракта по поставке оборудования, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.
Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
Обвиняемые будут находиться в СИЗО до 30 января 2022 года. В ближайшее время их будут судить.
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