В Челябинске снова образовались пробки в 10 баллов

Фото: читатель КП-Челябинск

Вечер понедельника для Челябинска снова ознаменовался пробками в десять баллов. Движение затруднено на тех же участках, что и обычно бывает: проспект Ленина и Свердловский, улицы Труда, Воровского, Цвиллинга и Энтузиастов.

Больше всего движение парализовано в центре города. Там проехать проблематично даже в объезд – пробки есть возле площади МОПРа, а также на улицах Коммуны, Плеханова, Карла Маркса и 4-й участок Мелькомбината-2.

Не обошлось и без ДТП на дорогах. По данным сервиса Яндекс.пробки, аварии вечером произошли рядом с Алым полем и возле моста на улице Труда, а также на проспектах Победы и Комсомольского.

Источник: яндекс.пробки

Аналогичная ситуация наблюдалась на дорогах Челябинска 21 декабря. Из-за снегопада движение было парализовано не только в центре, но и в сторону Металлургического района.

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