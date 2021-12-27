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Общество27 декабря 2021 16:41

В Челябинской области установили облезлую ель на поселковой площади

Местные жители выразили свое негодование в соцсетях
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» / vk.com

Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» / vk.com

В Челябинской области в поселке городского типа Зауральский Еманжелинского района установили на площади огромную ель. Однако дерево с одной стороны заметно облезает. Об этом местные жители пожаловались в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «Вконтакте».

— Вот с таким позором наши дети должны встречать Новый год, — написали жители, приложив фотографии ели к посту.

— Что-то еще и косая елочка. Жалко прямо смотреть на нее, — отметили в комментариях пользователи.

Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» / vk.com

Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» / vk.com

По словам местных жителей, облезлую ель после публикации в соцсетях убрали с площади. Скорее всего, ответственный за работы подрядчик поставит другое дерево, но уже без дефектов.

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