В Челябинской области установили облезлую ель на поселковой площади

Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» / vk.com

В Челябинской области в поселке городского типа Зауральский Еманжелинского района установили на площади огромную ель. Однако дерево с одной стороны заметно облезает. Об этом местные жители пожаловались в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «Вконтакте».

— Вот с таким позором наши дети должны встречать Новый год, — написали жители, приложив фотографии ели к посту.

— Что-то еще и косая елочка. Жалко прямо смотреть на нее, — отметили в комментариях пользователи.

Фото: «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» / vk.com

По словам местных жителей, облезлую ель после публикации в соцсетях убрали с площади. Скорее всего, ответственный за работы подрядчик поставит другое дерево, но уже без дефектов.

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