На площади Революции в Челябинске открыли ледовый городок

Фото: мэрия Челябинска
В Челябинске на площади Революции сегодня вечером, 27 декабря, состоялось открытие ледового городка. В этом месте обустроили большое количество сказочных фигур, а также восемь горок, которые рассчитаны на разный возраст. А вдоль периметра городка есть специальные прогулочные тропы.
— Городок работает с 10 до 22 часов, если не подведет погода, он будет радовать челябинцев до конца февраля. Начиная с сегодняшнего дня и до 9 января здесь будут проходить различные культурные и развлекательные мероприятия, — сообщили в мэрии Челябинска.
Фото: мэрия Челябинска
Фото: мэрия Челябинска
В день открытия детвору и взрослых поздравил Дед Мороз и Снегурочка. Гостям также предложили пройти новогодний квест и театрализованную игровую программу «Праздник у елки».
Фото: мэрия Челябинска
Темой городка в этом году стал «Сказочный лес». Во время онлайн-голосования горожане предпочли этот вариант «Времени открытий», «Детским сказкам» и «Легендарному оркестру».
Фото: мэрия Челябинска
Фото: мэрия Челябинска
Ледовый городок обошелся властям в восемь миллионов рублей. Еще 6,6 миллионов было потрачено на светящиеся украшения и гирлянды для большой искусственной елки.
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