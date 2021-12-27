На площади Революции в Челябинске открыли ледовый городок

Фото: мэрия Челябинска

В Челябинске на площади Революции сегодня вечером, 27 декабря, состоялось открытие ледового городка. В этом месте обустроили большое количество сказочных фигур, а также восемь горок, которые рассчитаны на разный возраст. А вдоль периметра городка есть специальные прогулочные тропы.

— Городок работает с 10 до 22 часов, если не подведет погода, он будет радовать челябинцев до конца февраля. Начиная с сегодняшнего дня и до 9 января здесь будут проходить различные культурные и развлекательные мероприятия, — сообщили в мэрии Челябинска.

Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

В день открытия детвору и взрослых поздравил Дед Мороз и Снегурочка. Гостям также предложили пройти новогодний квест и театрализованную игровую программу «Праздник у елки».

Фото: мэрия Челябинска

Темой городка в этом году стал «Сказочный лес». Во время онлайн-голосования горожане предпочли этот вариант «Времени открытий», «Детским сказкам» и «Легендарному оркестру».

Фото: мэрия Челябинска

Фото: мэрия Челябинска

Ледовый городок обошелся властям в восемь миллионов рублей. Еще 6,6 миллионов было потрачено на светящиеся украшения и гирлянды для большой искусственной елки.

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