На Комсомольском проспекте в Челябинске столкнулись сразу три автомобиля

Фото: ГИБДД Челябинска
Серьезная авария произошла поздним вечером 27 декабря на Комсомольском проспекте в Челябинске. Рядом с перекрестком проспекта и улицы 40 лет Победы столкнулись три автомобиля.
Как рассказали в ГИБДД города, водитель Peugeot 408 не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там его автомобиль врезался в «Газель» и Lada XRAY.
Травмы в результате аварии получил 23-летний водитель Peugeot. С места происшествия его увезли на скорой помощи.
Напомним, 27 декабря ДТП случилось также на улице Красной. В аварию попали пять машин.
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