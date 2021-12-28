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Общество28 декабря 2021 3:49

В Челябинской области в конце декабря похолодает до -33 градусов

Перед этим пройдут метели, а на дорогах обновится слой льда
Елена КОЛЧИНА
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Перед Новым годом будут морозно

Перед Новым годом будут морозно

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области усилятся морозы. В ближайшие три дня в дневное время будет от -10, до -20 градусов, а ночами повсеместно температура будет опускаться ниже -21 градуса.

В ночь на 29 декабря прогнозируют от -21 до -30 градусов, а в ночь на 30 декабря обещают -23, -28, в южных районах Челябинской области – до -33 градусов.

Перед наступлением таких морозов южноуральцам придется пережить метели – метеорологи предупреждают, что они возможны днем 28 декабря. Порывы ветра будут достигать скорости 13 метров в секунду, а на дорогах от наката образуется гололедица.

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