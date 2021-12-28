В Челябинске в 2022 году сделают набережную от Молодогвардейцев до «Родника»

Благоустройство и рекреация реки Миасс прописаны в новом генплане Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске будет благоустроено еще 6 км набережной реки Миасс. Об этом в интервью «Комсомольской правде — Челябинск» рассказала мэр Наталья Котова. Сделать участок Миасса от Молодогвардейцев до ТРК «Родник» помогут компании, которые застраивают эту территорию: «Стройком» и «Западный Луч».

— У администрации города нет задачи полностью всю набережную сделать такой, как за «Мегаполисом» или за залом Прокофьева, — пояснила концепцию Наталья Котова. —Большая часть набережной — это будет просто прогулочная зона, берегоукрепление и велопешеходные дорожки, будут стоять скамейки, урны. Это, на мой взгляд, самый труднореализуемый проект, потому что многое зависит от частных инвесторов. Нам одним за короткий промежуток времени точно не осилить.

Проект новой части набережной в 2022 году выставят на голосование на сайте «Активный житель 74».

Есть договоренности о благоустройстве и других частей Миасса. Территории возле своих зданий приведет в порядок Челябинский электрометаллургический комбинат. «Союзпищепром» займется заросшим участком по другую сторону от «Мегаполиса».

Большую часть набережной Миасса в центре Челябинска власти открыли в этом году, Новый сквер сразу приглянулся горожанам и гостям. На отрезке от «Мегаполиса» до ДК «Набережный» поставили скамейки, зонты и клумбы, сцену, детскую площадку и несколько артобъектов,

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru