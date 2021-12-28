Челябинские общественники поздравили с новогодними праздниками постояльцев школы-интерната №9

Фото: "Родина"

27 декабря член Совета отцов при Уполномоченной по правам ребенка в Челябинской области Сергей Смышляев совместно с исполнительным директором «Завода МеталлоЗаготовки» Алексеем Лебедевым приехали в школу-интернат №9 Челябинска. Их цель — узнать, как живут дети-сироты с ограниченными возможностями здоровья, а также поздравить их с наступающими праздниками.

Общественников встретила директор школы Светлана Рудько, педагог-психолог с многолетним стажем, которая рассказала о том, как учатся и растут постояльцы интерната, а также с какими трудностями сталкивается педагогический и воспитательный состав при работе с детьми.

Фото: "Родина"

«К нам направляют детей с 10 до 18 лет, и практически у каждого ребенка, который попадает сюда — непростая жизненная ситуация. По многим даже не понять, что у них есть ограничения здоровья, они не проявляются явно, поэтому с ними работают профессиональные корректоры, которые помогают выявить проблемы», — говорит Светлана Анатольевна.

«Ко многим детям нужен особый подход — некоторые из них обучаются по безоценочной системе, потому что их способности к обучению нельзя оценить по традиционной 5-бальной системе. Некоторые виды активностей им также не подходят — такие, как единоборства и практически любой контактный спорт с высоким риском травмирования».

Фото: "Родина"

Сергей Смышляев рассказал о спортивно-патриотических проектах, такие как «Воспитанные Родиной» и «Дети улиц», а также пообещал организовать после новогодних праздников турниры по лазертагу, экскурсию в музей ЧТЗ и особую тренировку с челябинскими хоккеистами.

После разговора общественники отправились смотреть условия, в которых проживают дети. Они отметили чистоту, богатое убранство комнат и дружелюбную атмосферу в коллективе. Поздравить ребят общественники решили сладкими подарками и свежими фруктами — так, они привезли грузовую машину с несколькими сотнями килограммов газированной воды, немецкого шоколада, тульских пряников, пломбира, бананов, колбасных изделий и всего, что может украсить новогодний стол любого ребенка.