В Челябинске начали прокурорскую проверку после установки светящихся китов на набережной

Киты разочаровали многих челябинцев Фото: Кирилл САДЫКОВ

В прокуратуре инициировали проверку после сообщений о плохом качестве новых арт-объектов, установленных на набережной реки Миасс в центре Челябинска.

В надзорном ведомстве уже запросили конкурсную документацию на приобретение и установку светящихся фигур. Специалисты намерены оценить, должным ли образом исполнили муниципальный контракт.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, к проверке привлекли экспертов контрольно-счетной палаты. Они помогут понять, соответствует ли цена контракта качеству выполненных работ. Светящиеся киты обошлись бюджету почти в 10 млн рублей. Чтобы оценить качество арт-объектов, планируют провести специальную экспертизу. — При наличии оснований будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, — сообщили в прокуратуре.

Напомним, три кита появились на набережной несколько дней назад. Они сделаны из прутьев и зеркал, а ночью на них загорается подсветка. Высота конструкций составляет от 3 до 4,5 метров.

Работы по созданию и установке фигур выполнила фирма «Городской дизайн» из города Пушкин (Ленинградская область). Ей заплатили 9,7 млн рублей. На установку самого большого кита потратили 3,7 млн рублей, а за двух других заплатили в сумме 6 млн рублей.

Не всем горожанам понравился результат работы подрядчика. Челябинцы усомнились в качестве материалов, из которых сделаны фигуры. Вдобавок внешний вид фигур оказался далеко не таким же впечатляющим, как у зарубежного аналога, который брали за образец.

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