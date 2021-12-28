«Пять минут» с саксофоном: Челябинские полицейские выпустили новогодний видеоклип

Фото: ГУ МВД по Челябинской области
Челябинские полицейские сняли новогодний видеоклип, чтобы поздравить жителелей региона с грядущим праздником. Они исполнили песню «Пять минут» (в фильме «Карнавальная ночь» ее пела Людмила Гурченко).
Как рассказали в региональном ГУ МВД, в съемках клипа помогли сотрудники культурного центра полицейского главка и юные артисты — участники детского вокального ансамбля.
Изюминку выступлению по лицейских добавила игра на саксофоне. А в финале клипа появился Дед Мороз — конечно же, не с пустыми руками, а с горой подарков.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».
Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.
Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».
Почта: kpchel@phkp.ru