«Пять минут» с саксофоном: Челябинские полицейские выпустили новогодний видеоклип

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Челябинские полицейские сняли новогодний видеоклип, чтобы поздравить жителелей региона с грядущим праздником. Они исполнили песню «Пять минут» (в фильме «Карнавальная ночь» ее пела Людмила Гурченко).

Как рассказали в региональном ГУ МВД, в съемках клипа помогли сотрудники культурного центра полицейского главка и юные артисты — участники детского вокального ансамбля.

Изюминку выступлению по лицейских добавила игра на саксофоне. А в финале клипа появился Дед Мороз — конечно же, не с пустыми руками, а с горой подарков.

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