Перед Новым годом челябинские таможенники конфисковали поддельные Dior и CHANEL

Коробки сделаны с явным "закосом" под оригинал. Правда, отличаются худшим качеством и повреждениями.

В Челябинской области таможенники задержали партию контрафактной парфюмерии. Ее хотели ввезти из Казахстана и, судя по документам, она направлялась в Екатеринбург. Но нелегальные духи «учуяли» таможенники на пункте пропуска под Троицком. Среди флаконов сотрудники обнаружили такие известные бренды как CAROLINA HERRERA, Dior, Chloe, GIVENCHY, CHANEL, D&G.

– При проведении досмотра таможенники обнаружили более тысячи флаконов парфюмерной продукции мировых брендов с признаками контрафакта. Правообладатели торговых марок оценили нанесенный ущерб в 4,5 млн рублей, – рассказал Станислав Васев, заместитель начальника Челябинской таможни.

Теперь парфюм изъяли сотрудники полиции. До новогодних прилавков он явно не доберется. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном использовании чужого товарного знака (ч. 1 ст. 180 УК РФ).

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