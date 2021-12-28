В Челябинской области больше 145 тыс. человек заболели коронавирусом

От коронавируса сейчас лечатся 2,7 тыс. жителей Челябинской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 502 новых случая коронавируса. За все время с начала пандемии диагноз Covid-19 подтвердили у 145 330 жителей региона.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 2733 южноуральца.

За день от ковидной пневмонии умерли 27 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru