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Здоровье28 декабря 2021 6:26

В Челябинской области больше 145 тыс. человек заболели коронавирусом

За день обнаружили 502 новых случая инфекции
Елена КОЛЧИНА
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От коронавируса сейчас лечатся 2,7 тыс. жителей Челябинской области

От коронавируса сейчас лечатся 2,7 тыс. жителей Челябинской области

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 502 новых случая коронавируса. За все время с начала пандемии диагноз Covid-19 подтвердили у 145 330 жителей региона.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас от коронавируса лечатся 2733 южноуральца.

За день от ковидной пневмонии умерли 27 пациентов.

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