Мусоровозы с новогодней иллюминацией вышли на дороги Челябинска и Копейска

Фото: ЦКС

В канун праздников в Челябинске и Копейске на маршруты вышли новогодние мусоровозы. Коммунальная техника украшена стилизованными баннерами с изображением символов праздника, борта машин подсвечены светодиодной иллюминацией.

Фото: ЦКС

Акция организована Центром коммунального сервиса и компанией «Эковывоз», которая занимается вывозом отходов с контейнерных площадок. Украшение техники в канун праздников становится традицией. В этом году новогодний наряд примерили восемь мусоровозов. Они ходят по маршрутам, которые пролегают по центральным улицам областного центра и города-спутника Копейска.

Все праздники техника будет работать в штатном режиме в соответствии с графиком. В последние дни уходящего года, а также в первые дни января работа по вывозу мусора будет усилена: планируется введение дополнительных смен. Опыт прошлых лет показывает, что именно в этот период увеличивается накопление твердых коммунальных отходов на контейнерных площадках.

Для своевременной и качественной работы спецтехники необходим регулярный свободный доступ к мусорным бакам. Региональный оператор обращается ко всем ответственным службам и ведомствам с просьбой своевременно производить очистку от снега и наледи подъездных путей к объектам накопления ТКО.

Фото: ЦКС

Мы также обращаемся к автомобилистам с просьбой не парковать машины вблизи контейнерных площадок и в узких дворовых проездах. Нередки случаи, когда коммунальная техника из-за блокировки подъездных путей не может обслужить площадки. Это приводит к негативным последствиям в виде переполнения контейнеров и избыточного скопления отходов во дворах. Призываем задуматься об этом. Только вместе мы сможем сделать наши города и поселки действительно чистыми!

Информацию о переполненных контейнерах жители региона могут передавать по телефону диспетчерской службы ЦКС +7 (351) 200 33 83, добавочный номер 7118. Прием телефонных обращений будет вестись ежедневно с 8:00 до 20:00.

Фото: ЦКС

Кроме того, 4,5 и 6 января с 9:00 до 17:00 будет работать call-центр регионального оператора. К специалистам можно обратиться по номеру телефона + 7 (351) 200 33 83.