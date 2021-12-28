«Соцгород» провел благотворительную акцию «Новогодний рейд «Сюрприз»

Фото: Соцгород

Поздравлять на дому детей из многодетных и малообеспеченных семей накануне любимого праздника стало доброй традицией, которую много лет назад ввел лидер движения Андрей Барышев. За двадцать с лишним лет Дед Мороз и Снегурочка побывали в гостях у тысяч челябинских ребятишек. В этом году сладкие подарки от «Соцгорода» получили более трехсот детей.

Фото: Соцгород

Благотворительная акция прошла с большим размахом и стала настоящим сюрпризом не только для детей, но их родителей, которые не смогли из-за пандемии и отмены массовых мероприятий привести ребятишек на традиционную новогоднюю елку «Соцгорода».

— Приятно, когда помнят и заботятся о твоих детях, устраивают для них такие добрые акции, радуют сюрпризами и подарками. Несмотря на то, что в этом году в Центральном клубе не было новогоднего представления, праздник все равно состоялся. Трудно передать ту радость и восторг, которые испытывают дети, когда к ним домой приходят настоящие сказочные герои, да еще и с подарками. Спасибо огромное коллективу «Соцгороду», лично Андрею Викторовичу за прекрасный новогодний сюрприз! — говорит многодетная мама Екатерина Гусева.

Фото: Соцгород

Дед Мороз и Снегурочка побывали на праздниках у детей военнослужащих ЧВВАКУШа и маленьких прихожан храма Целителя Пантелеимона, где новогодние елки также прошли при поддержке общественного движения «Соцгород».