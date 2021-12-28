В Челябинской области изменят расписание электропоезда «Снегирь», которым пользуются лыжники

Челябинские лыжники смогут ездить в Миасс каждый день Фото: Иван ВИСЛОВ

В январские выходные изменится расписание электропоезда «Снегирь», на котором туристы добираются до горнолыжного курорта «Солнечная долина».

Обычно «Снегирь» (он же поезд №7001/7002 «Челябинск-Миасс») ездит только в субботу и воскресенье. Но с 3 до 9 января включительно он будет курсировать ежедневно.

Из Челябинска электрички отправятся, как и обычно, в 8:35. Обратный рейс из Миасса – в 17:16.

Время в пути - час и 15 минут. Чтобы добраться до горнолыжной базы или уехать с нее, понадобится пересадка на автобус. Билет на него продают одновременно с железнодорожным и пропуском на лыжную трассу. Одновременно заранее можно оплатить прокат лыж или сноуборда.

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