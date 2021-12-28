Челябинка прожила год, не покупая ничего, кроме еды и бытовой химии

Жительница Челябинска решила не покупать одежду, книги, косметику и приятные мелочи Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Челябинска Наталья Беспалова с начала 2021 года покупает только продукты, шампуни и мыло. Причем бытовую химию старается приобретать «на розлив», в свою тару, либо без пластиковой упаковки.

29-летняя женщина рассказала hornews.com, что на такой образ жизни она перешла не из-за финансовых проблем, а потому то поняла: у нее все есть, больше ничего не хочется.

По словам девушки, в ее жизни ничего существенно не поменялось кроме того, что она сэкономила время, которое раньше тратила на походы в торговые центры.

Наталья живет вместе с мужем (он обещаний ограничить потребление не давал), работает преподавателем танцев. Когда для выступлений нужны были костюмы, челябинку выручали друзья, дававшие ей на время свою одежду.

Отказавшись от покупок, все сэкономленные деньги Наталья вложила в путешествия, а также посещение мастер-классов и курсов.

Опыт жизни без покупок девушка сочла удачным. Сейчас она думает снова запретить себе походы по магазинам — уже не на год, а на неопределенный срок. Правда, перед этим челябинка собирается все же купить те вещи, которые ей понадобились за прошедший год и выдержали испытание времени, не выбыв из списка необходимых за несколько месяцев.

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