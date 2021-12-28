Уралсиб запустил новую премиальную карту Mir Supreme

Уралсиб, совместно с платежной системой «Мир», представляет новую премиальную карту Mir Supreme, выпускаемую в составе пакетов услуг банка Premium Light и Premium.
Карта объединяет в себе предложения пакета услуг от Банка Уралсиб и привилегии платежной системы «Мир».
Помимо доступа ко всем финансовым и нефинансовым сервисам в составе пакетов услуг Premium Light/ Premium, карта Mir Supreme позволяет клиентам использовать средства еще эффективнее благодаря программе лояльности Банка Уралсиб Бонус (кешбэк до 3%) и преимуществам от платежной системы «Мир» – участие в программе привилегий за покупки у партнеров и повышенный кешбэк на самые популярные категории.
При оплате картой Mir Supreme клиенты получат от платежной системы «Мир»:
- 10% кешбэка на покупки в супермаркетах, оплату в кафе и ресторанах, при заказе такси;
- до 30% кешбэка по специальным предложениям от партнёров.
Подробнее ознакомиться со специальными предложениями для держателей премиальной карты Mir Supreme можно на сайте privetmir.ru/supreme.
Для того, чтобы стать участником программы лояльности платежной системы «Мир», необходимо зарегистрироваться на сайте privetmir.ru и привязать в личном кабинете карту Mir Supreme.