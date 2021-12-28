В Челябинске в 2022 году появится 9 новых общественных пространств

Наталья Котова подвела итоги благоустройства и рассказала о планах в редакции "Комсомольской правды - Челябинск". Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глава Челябинска Наталья Котова назвала 9 мест, которые благоустроят в 2022 году. В список попали сквер у ДС «Юность», ДК «Станкомаш» и ДК «Строитель», прогулочные зоны по Университетской набережной, Свободе и Комсомольскому проспекту, сквер на Трудовой в Металлургическом районе, Парк дружбы на Первом озере, улица Бажова в Тракторозаводском районе.

— Помимо скверов, в 2022 году пройдет комплексное благоустройство порядка 60 дворов, — отметила в интервью «Комсомольской правде — Челябинск» мэр Наталья Котова. — Перечень объектов будет дополняться, так как с начала года мы начнем принимать заявки по инициативному бюджетированию. В этом году только за счет двух программ удалось сделать 51 дворовую территорию , 272 различные зоны, которые волновали горожан. Это ремонт внутридомовых и внутриквартальных проездов, установка малых форм, спортивных площадок, омолаживающая обрезка деревьев. На 180 территориях порядок был наведен в рамках исполнения депутатами наказов избирателей.

По словам Натальи Котовой, ближе всего к завершению благоустройства Курчатовский район, где больше всего новых дворов. Через год на этой территории останется только 40% неухоженных участков. Больше всего работы в Металлургическом районе, где требуют вложений 60% дворов.

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