Бывшего росгвардейца в Челябинской области заподозрили в махинациях с зарплатой

Экс-начальник незаконно получил 208 тыс. рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии в Коркино стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, начальник устроил на работу своего знакомого. В штате вневедомственной охраны тот числился водителем, но фактически на работе не появлялся. Всю зарплату водителя забирал себе начальник. В 2018 и 2019 годах ему удалось присвоить более 208 тыс. рублей.

В пресс-службе регионального СУ Следственного комитета рассказали, что преступление выявили сотрудники ФСБ. Сейчас продолжается расследование.

Ранее в Челябинской области в суд передали дело экс-начальника райотдела полиции. Он, как уверены следователи, отбирал премии у подчиненных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru