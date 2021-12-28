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Общество28 декабря 2021 9:51

Бывшего росгвардейца в Челябинской области заподозрили в махинациях с зарплатой

Он получал деньги за не появлявшегося на работе водителя
Елена КОЛЧИНА
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Экс-начальник незаконно получил 208 тыс. рублей

Экс-начальник незаконно получил 208 тыс. рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бывший начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии в Коркино стал фигурантом уголовного дела. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, начальник устроил на работу своего знакомого. В штате вневедомственной охраны тот числился водителем, но фактически на работе не появлялся. Всю зарплату водителя забирал себе начальник. В 2018 и 2019 годах ему удалось присвоить более 208 тыс. рублей.

В пресс-службе регионального СУ Следственного комитета рассказали, что преступление выявили сотрудники ФСБ. Сейчас продолжается расследование.

Ранее в Челябинской области в суд передали дело экс-начальника райотдела полиции. Он, как уверены следователи, отбирал премии у подчиненных.

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