В Магнитогорске 45 человек не смогли самостоятельно выбраться из горящего дома

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел днем 28 декабря в многоэтажном жилом доме на улице Грязнова в Магнитогорске. Загорелась однокомнатная квартира на втором этаже. Из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 40 человек, в том числе 10 детей. Но остальные жильцы верхних этажей застряли в своих квартирах. В подъезде уже было много дыма. Люди просили о помощи из окон и с балконов.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, спасатели эвакуировали 45 человек, в том числе 9 детей. Часть жильцов вывели с помощью спаскомплектов через подъезд, других забрали из окон и спустили на землю по автолестнице.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пострадали два человека. 65-летний мужчина отравился дымом, 21-летняя женщина в суматохе порезала руку. Обоим оказали медицинскую помощь.

Огонь успел распространиться на 15 квадратных метров. Сгорели вещи, но пламя удалось быстро потушить, и оно не перекинулось на соседние квартиры.

Причину возгорания сейчас выясняют.

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