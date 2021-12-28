Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество28 декабря 2021 12:21

В Челябинске особняк Бреслина на Пушкина подсветят за 1 млн рублей

Центр по охране культурного наследия показал, как будет выглядеть здание ночью
Ольга ЩАПИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: zakupki.gov.ru

Фото: zakupki.gov.ru

Еще одно историческое здание в центре Челябинске будет светиться. Центр по охране культурного наследия Челябинской области объявил аукцион на монтаж системы архитектурно-художественного освещения фасада особняка Бреслина. Стоимость работ — более 900 тысяч рублей, которые направят из областного бюджета.

Историческое здание купца Бреслина на пересечении Труда и Пушкина является объектом культурного наследия регионального значения. По контракту работы должны быть завершены до 25 апреля 2022 года.

Читайте также на тему:

На новую подсветку оперного театра в Челябинске готовы потратить больше 13 млн рублей

Бывшее мужское училище в центре Челябинска засветится на 1 млн рублей

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru