В Челябинске особняк Бреслина на Пушкина подсветят за 1 млн рублей

Фото: zakupki.gov.ru

Еще одно историческое здание в центре Челябинске будет светиться. Центр по охране культурного наследия Челябинской области объявил аукцион на монтаж системы архитектурно-художественного освещения фасада особняка Бреслина. Стоимость работ — более 900 тысяч рублей, которые направят из областного бюджета.

Историческое здание купца Бреслина на пересечении Труда и Пушкина является объектом культурного наследия регионального значения. По контракту работы должны быть завершены до 25 апреля 2022 года.

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