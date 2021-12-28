В Курганской области сняли ограничения на движение автобусов в сторону Челябинска

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На федеральной автодороге Иртыш на участке от города Кургана до границы с Челябинской областью во вторник, 28 декабря, были сняты ограничения на движение пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Также для автобусов были открыты дороги регионального значения, проезд по которым ранее был недоступен из-за снегопада:

— Курган – Половинное –Воскресенское – граница Казахстана;

— Курган – Куртамыш – Целинное;

— Шадринск – Ялуторовск;

— Макушино – Сетовное – Клюквенное – Неверовское – граница Казахстана;

— Петухово – Теплодубровное – Поддувальная – граница Казахстана;

— Целинное – Кислянка – Патранино – граница Челябинской области;

— Шадринск – Миасское.

В Госавтоинспекции Курганской области информируют, что на проблемных участках трассы «Иртыш» работают экипажи ДПС для сопровождения транспорта в период снегопадов. Кроме того, на дорогах работает спецтехника.

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