В Курганской области сняли ограничения на движение автобусов в сторону Челябинска

Фото: Михаил ФРОЛОВ
На федеральной автодороге Иртыш на участке от города Кургана до границы с Челябинской областью во вторник, 28 декабря, были сняты ограничения на движение пассажирского транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Также для автобусов были открыты дороги регионального значения, проезд по которым ранее был недоступен из-за снегопада:
— Курган – Половинное –Воскресенское – граница Казахстана;
— Курган – Куртамыш – Целинное;
— Шадринск – Ялуторовск;
— Макушино – Сетовное – Клюквенное – Неверовское – граница Казахстана;
— Петухово – Теплодубровное – Поддувальная – граница Казахстана;
— Целинное – Кислянка – Патранино – граница Челябинской области;
— Шадринск – Миасское.
В Госавтоинспекции Курганской области информируют, что на проблемных участках трассы «Иртыш» работают экипажи ДПС для сопровождения транспорта в период снегопадов. Кроме того, на дорогах работает спецтехника.
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