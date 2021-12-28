Челябинск во второй раз за неделю встал в десятибалльных пробках

Фото: Сергей Смашников

В Челябинске на этой неделе во второй раз подряд возникают десятибалльные пробки на дорогах. Как обычно, движение автомобилей наблюдается на одних и тех же участках в центре города: улицы Цвиллинга, Труда, Энгельса, Воровского, Свободы и проспект Ленина.

По данным сервиса Яндекс.пробки, заторы регистрируются и на Северо-Западе Челябинска – это проспекты Победы и Комсомольский, а также улицы Братьев Кашириных, Молодогвардейцев и Чичерина.

При въезде в Металлургический район тоже отмечаются пробки. Потоки машин стоят на Свердловском тракте и на улицах Мастеровая, Героев Танкограда и Северный луч.

Проблемы также есть при въезде в Ленинский район со стороны Тракторозаводского. Заторы машин регистрируются на улице Рождественского и автодороге Меридиан.

В Советском районе пробки на дорогах замечены в районе железнодорожного вокзала и на Троицком тракте, а также на улице Блюхера, Лазо, Стрелковая и Парк Б.

Меньше всего заторов наблюдается на дорогах в сторону Чуриллово и Копейска.

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