В Челябинской области потратят 1,2 млрд рублей на расширение трассы М-5

Подрядчик должен будет завершить работы в 2023 году.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ФКУ Упрдор «Южный Урал» объявил аукцион на расширение трассы М-5 в Челябинской области на участке от Миасса до Чебаркуля. Начальная цена контракта составляет 1,27 млрд рублей. Информация об этом содержится на портале Госзакупок.
В настоящий момент десятикиллометровая дорога между Миассом и Златоустом является двухполосной. Согласно контракту, этот участок необходимо расширить до четырех полос. Завершить работы следует до 23 ноября 2023 года.
Прием заявок на участие в аукционе будет длиться до 19 января 2022 года.
Ранее стало известно, что трассу Челябинск – Екатеринбург расширят до четырех полос движения. Работами по реконструкции трассы должен будет заняться Росавтодор.
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