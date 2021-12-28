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Общество28 декабря 2021 14:57

Сотрудники ФСБ задержали жителя Челябинской области за публичное оправдание терроризма в соцсетях

Сообщения он писал в 2019 году
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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В худшем случае подозреваемому грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

В худшем случае подозреваемому грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали местного жителя за экстремистские сообщения в соцсетях. В отношении молодого было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый написал в соцсетях комментарии, которые признавали идеологию и практики терроризма правильными. Кроме того, он распространял информацию, которая формировала представление о допустимости совершения террористических актов.

—В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Подозреваемому грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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