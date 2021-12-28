В Челябинской области осудили тещу и зятя за убийство родственницы

Только зять признал свою вину в совершении убийства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинский областной суд во вторник, 28 декабря, вынес приговор 56-летней Марине Кузнецовой и 35-летнему Станиславу Григорьеву. Они приходятся друг другу тещей и зятем. Женщину признали виновной в убийстве с целью скрыть другое преступление, а мужчину в пособничестве. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Инцидент произошел 29 февраля 2020 года в Каслях. Кузнецова расписала спиртное с родственниками у себя дома. Здесь же находилась сожительница родного брата, которую накануне ударила ножом в шею ее дочь. Хозяйка дома решила сокрыть это преступление и убить пострадавшую. Она попросила зятя Станислава Григорьева, чтобы тот ей помог. Мужчина принес электрошнур и сказал Кузнецевой задушить пострадавшую.

Когда жертва перестала подавать признаки жизни, подсудимые вынесли тело на придомовую территорию. Там Григорьев, усомнившись, что женщина мертва, взял топор и нанес ей несколько ударов по голове и шее. Затем они переместили тело в сарай и, вернувшись в дом, продолжили пить спиртное. Полицейские обнаружили труп женщины 21 апреля 2020 года в болоте около дома Кузнецовой.

В ходе судебного процесса женщина вину свою признавать не стала и заявила об оговоре. Мужчина, наоборот, в содеянном раскаялся и рассказал, как все происходило.

— Кузнецовой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет в колонии общего режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Григорьеву – 15 лет 1 месяц в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год, с возложением определенных обязанностей, — сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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