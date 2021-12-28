Ковидные отделения ГКБ №8 Челябинска возвращаются к профильному режиму работы

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Городская клиническая больница №8 Челябинска начала закрывать свои ковидные госпитали и возвращаться к плановому режиму работы. Терапевтический корпус с 27 декабря уже начал осуществлять деятельность по своему профилю, тоже самое через несколько дней ждет родильный дом.

— Родильный дом возобновляет профильную деятельность с 30 декабря 2021 года, — сообщили в пресс-службе ГКБ №8 Челябинска.

Новость о возвращении к профильному режиму работу вызвала радость у врачей и медиков родильного дома. В честь этого они записали на видео танец и выложили его в соцсетях.

— Было ощущение, что это никогда не кончится. Вечные СИЗы, респираторы, вмятины и аллергия на лице, пищащие аппараты и капельницы 24/7, моральное и физическое истощение. Вы просто не представляете, как же мы рады открытию роддома, — написала акушерка ГКБ №8 Елизавета Суворова на своей странице в Instagram.

По данным челябинского оперштаба по борьбе с инфекцией, в начале декабря начала постепенно снижаться ежесуточная заболеваемость коронавирусом. Всего за время пандемии в регионе подтверждено 145 330 заражений.

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