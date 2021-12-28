Накануне Нового года «Трактор» в гостях выиграл у ХК «Сочи»

"Трактор" выиргал в гостях у ХК "Сочи" - 4:2. Фото КХЛ.

Предпоследняя игра в уходящем 2021 году у черно-белых случилась сегодня 28 декабря в Сочи. Соперник — одноименный клуб, тренерский штаб которого сегодня возглавляет воспитанник, бывший игрок и экс-тренер «Трактора» Андрей Назаров. Сочинцы нынче в аутсайдерах Западной конференции КХЛ. «Трактор» — в лидерах Восточной.

К концу первого периода встречи челябинцы вели в счете 3:1. Голы на свой счет записали поочередно Кирилл Капустин и два легионера — Тему Пулккинен и Томаш Гика. Во втором периоде сочинцы сократили преимущество — 2:3. В середине третьего периода «Трактор» снова вернул преимущество в две шайбы — 4:2 (гол — Андрей Стась). Этот победный счет челябинцы сохранили до финальной сирены

30 декабря в Балашихе «Трактор» сыграет с «Авангардом».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru