На озере Тургояк построят пляж за 22 млн рублей

Фото: Валентина Ваганова. Иллюстрации: документация аукциона

В Миассе решили благоустроить большой пляж на берегу озера Тургояк. Мэрия объявила аукционы по поиску подрядчиков. Информация об этом содержится на портале госзакупок.

За обновление территории готовы заплатить максимум 22,4 млн рублей. Меньшая часть суммы, 7,2 млн рублей, предназначена для подготовки участка. Пляж необходимо очистить от мусора, травы и кустов, посыпать кварцевым песком, поверх песка нужно настелить дорожки.

Еще 15,2 млн рублей в Миассе готовы отдать за различное игровое и спортивное оборудование. На пляже планируют установить три детских игровых городка (два обычных, в виде домиков с горками, и один в виде корабля). Кроме того, возле озера появятся всевозможные турники, кольца, брусья и прочие спортивные приспособления. Рядом с Тургояком разместят волейбольную площадку, установят информационные щиты, урны, крытые раздевалки, качели под навесом, а также шезлонги трех видов.

Подача заявок на аукционы завершится до начала 2022 года. Но воспользоваться новым пляжем в ближайшем сезоне жители Миасса и туристы вряд ли смогут. По контракту, завершить работы по благоустройству должны лишь к 1 сентября 2022 года.

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