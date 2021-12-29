«Мужчины не танцуют стриптиз»: в январе в Челябинске покажут «убойную» комедию

Иллюстрация: «Мужчины не танцуют стриптиз»

6 января в Челябинске покажут комедию «Мужчины не танцуют стриптиз». В ней играют актеры московского театра «Огни Москвы». Половина билетов уже раскуплена.

Зрителям покажут судьбы офицера спецназа, бандита, музыканта и обанкротившегося бизнесмена. У каждого из них в какой-то момент не оказывается работы и денег, и чтобы наладить жизнь, они пытаются устроиться в элитное мужское стриптиз-шоу. Вот только никто из них раньше подобным не занимался.

Комедия состоит в том, как четверо закомплексованных мужчин будут учиться правильно двигаться и скидывать одежду. Финалом истории станет феерическое шоу с накалом страстей и безумной любовью к женщине.

В ролях Андрей Лисицын, Илья Лукашенко, Сергей Бутусов, Александр Шаршов, Андрей Бута, Анна Быкова и Светлана Оноприенко. Спектакль начнется в 19:00 6 января. Билеты можно купить в городских зрелищных кассах.