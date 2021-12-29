Два человека погибли и три пострадали в лобовом ДТП в Челябинской области

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Два человека погибли в аварии, которая случилась ночью 29 декабря на дороге Долгодеревенское-Аргаяш в Сосновском районе. Столкнулись ВАЗ-211540 и Kia Rio.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, отечественный автомобиль по неизвестной пока причине выехал на встречную полосу и столкнулся там с иномаркой.

При столкновении погибли 21-летний водитель ВАЗ и 42-летний водитель Kia. Пострадали также три пассажира Kia: 25-летняя женщина, мужчины 20 и 31 года. Всех пассажиров с места ДТП увезли в больницу.

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Известно, что погибший водитель ВАЗ был жителем Аргаяшского района. Он получил права на управление машиной три года назад. К ответственности за нарушение правил движения его не привлекали ни разу.

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