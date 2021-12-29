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Общество29 декабря 2021 5:27

Между Челябинском и Санкт-Петербургом открыли новый прямой авиарейс

За новогодние каникулы самолет пять раз вылетит в Северную столицу
Елена КОЛЧИНА
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Челябинцы в новогодние каникулы смогут летать в Санкт-Петербург

Челябинцы в новогодние каникулы смогут летать в Санкт-Петербург

Фото: Андрей АБРАМОВ

Между Челябинском и Санкт-Петербургом начали прямое авиасообщение. Как сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта, полеты выполняет компания «Ижавиа».

Рейсы, первый из которых состоялся 27 декабря, станут регулярными.

— Из Санкт-Петербурга борт улетел с полной загрузкой — 185 человек, — отчитались о дебютном рейсе в челябинском аэропорту.

Ближайшие полеты состоятся 29 и 30 декабря, а затем — 3, 5, 7, 8 и 9 января.

В Санкт-Петербург и обратно челябинцев доставляет Boeing 737, которому в авиакомпании дали имя «Душа Удмуртии».

Ранее стало известно, что из Челябинска запустят воздушные рейсы в Самару.

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