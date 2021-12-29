В Челябинской области впервые с октября выявили менее 500 случаев коронавируса за день

В больницах остаются 2,7 тыс. больных коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за последний день выявили 490 новых случаев коронавируса.

В предыдущий раз менее 500 новых заболевших в день регистрировали 29 октября: тогда за сутки диагноз Covid-19 подтвердили у 491 пациента.

По данным областного министерства здравоохранения, на лечении сейчас находятся 2967 больных коронавирусом.

За день от ковидной пневмонии умерли 28 пациентов.

За все время с начала пандемии коронавирусом заболели 145 820 южноуральцев.

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