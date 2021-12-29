Челябинские водители перед Новым годом обматывают свои машины гирляндами

Фото: vk.com/nashchelyabinsk
На челябинских улицах заметили автомобили, переливающиеся в темноте разными цветами. Владельцы перед Новым годом украсили машины электрогирляндами. Очевидцы сообщают минимум о двух празднично наряженных автомобилях.
В соцсетях мнения челябинцев о таком способе подготовки к празднику разделились.
Одни говорят, что машины в гирляндах поднимают настроение, другие утверждают, что разноцветные огни отвлекают других водителей от дороги и создают аварийную ситуацию.
— Зарплату гирляндами выдали? — предположил один из пользователей.
Еще одна жительница Челябинска вспомнила обращение мэра Натальи Котовой с просьбой украшать дома к Новому году:
— А может, у парней это дом, и они выполняют ее поручение?
Между тем общественный транспорт в Челябинске уже несколько лет по традиции украшают к Новому году.
Троллейбусы украшали гирляндами в 2018 году
Фото: Андрей АБРАМОВ
В этом году трамвай со светящимся узором на борту курсирует по маршруту №20.
Фото: ЧелябГЭТ
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