Челябинские водители перед Новым годом обматывают свои машины гирляндами

Фото: vk.com/nashchelyabinsk

На челябинских улицах заметили автомобили, переливающиеся в темноте разными цветами. Владельцы перед Новым годом украсили машины электрогирляндами. Очевидцы сообщают минимум о двух празднично наряженных автомобилях.

В соцсетях мнения челябинцев о таком способе подготовки к празднику разделились.

Одни говорят, что машины в гирляндах поднимают настроение, другие утверждают, что разноцветные огни отвлекают других водителей от дороги и создают аварийную ситуацию.

— Зарплату гирляндами выдали? — предположил один из пользователей.

Еще одна жительница Челябинска вспомнила обращение мэра Натальи Котовой с просьбой украшать дома к Новому году:

— А может, у парней это дом, и они выполняют ее поручение?

Между тем общественный транспорт в Челябинске уже несколько лет по традиции украшают к Новому году.

Троллейбусы украшали гирляндами в 2018 году Фото: Андрей АБРАМОВ

В этом году трамвай со светящимся узором на борту курсирует по маршруту №20.

Фото: ЧелябГЭТ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru