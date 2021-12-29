В Челябинске автомобиль повис на дорожном ограждении после аварии

Авария произошла на выезде с Плотины Фото: Екатерина ПАРФЕНОВА

В Челябинске днем 29 декабря произошла авария на Плотине, возле перекрестка с улицей Худякова. Автомобиль выехал за пределы дороги, налетел на ограждение и придвинутую к нему кучу снега. После этого машина застряла. Чтобы вытащить ее, потребовалось вызывать эвакуатор.

Автомобиль застрял после аварии Фото: Алена ВАТУТИНА

В ГИБДД Челябинска сообщили, что пока не обладают информацией о происшествии.

На место происшествия приехал эвакуатор Фото: Алена ВАТУТИНА

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