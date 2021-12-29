Андрей Барышев поздравил южноуральцев с наступающим Новым годом

Лидер «Соцгорода» пожелал землякам в 2022-м году больше счастливых моментов и поводов для радости, и меньше ограничений и запретов: «С этим праздником мы связываем добрые перемены и надежды на лучшее! Крепкого вам здоровья, счастья, мира и благополучия! С Новым годом, друзья!»

Напомним, в эти предпраздничные дни по инициативе Андрея Барышева проводится благотворительная акция «Новогодний рейд «Сюрприз». Ее участниками уже стали около 300 детей из многодетных и малообеспеченных семей, которые получили сладкие подарки от общественного движения «Соцгород».