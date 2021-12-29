В Челябинске обнаружили более 100 нелегальных елочных базаров

Больше всего незаконных торговых площадок - в Курчатовском районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске экоактивисты попросили мэрию проверить елочные базары. Они составили список из 104 площадок, где хвойными торгуют незаконно, сообщает ИА «Уральский меридиан».

По словам главы движения «Эко-Standart» Сергея Ефимова, именно продавцы-нелегалы бросают нераспроданные деревья на городских улицах.

Штраф за незаконную торговлю елками может достигать 200 тыс. рублей, но когда экологи спросили продавцов, проверял ли их кто-нибудь, получили отрицательный ответ.

По подсчетам активистов, больше всего нелегальных елочных базаров в Курчатовском районе Челябинска. Следующие по количеству работающих без разрешения торговых точек — Калининский, Ленинский и Центральный районы.

Напомним, легальные елочные базары работают в Челябинске по 93 адресам.

Горожане, которые заботятся об экологии, стали заменять срубленные в лесу деревья искусственными, в том числе настольными или даже настенными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru