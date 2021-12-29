Специалист рассказал, как снизить нагрузку на организм за новогодним столом

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Новогодние праздники зачастую связаны с чередой застолий и большим разнообразием блюд, в которых сложно себе отказать. Почему происходит переедание? Как снизить нагрузку на пищеварительную систему? Каких действий рекомендуется избегать за праздничным столом? Об этом рассказала Анастасия Луканина, врач-терапевт, заместитель главного врача «Инвитро-Москва»:

Что происходит с организмом в процессе длительного застолья?

Наш организм привык к определенному режиму питания. Праздники, тем более затяжные, это испытание для организма, потому что нарушается режим работы органов пищеварительного тракта. Пища поступает не в определенные промежутки времени, а хаотично. Обстановка, в которой осуществляется приём пищи, имеет огромное влияние на пищеварение – это давно доказано нейрофизиологами. И, именно потому, что праздничный стол сервирован должным образом, у человека повышается аппетит и настроение, что неминуемо приводит к перееданию.

При хаотичном поступлении пищи, в организме происходит незаметное на первый взгляд перерастяжение стенок желудка. Стенки желудка выстланы, в том числе и нервными клетками, которые заведуют функцией управления процессами пищеварения (химическая обработка-продвижение пищевого комка-всасывание нутриентов). Система сигналов голода-насыщения очень сложна. И такие гормоны как грелин (производится желудком) и YY-пептид, который вырабатывается подвздошной кишкой, играют в этом ведущую роль: необходимо около 20 минут, чтобы головной мозг получил сигналы о сытости. Во время застолья чаще и случаются переедания и данные сигналы «запаздывают», а позже человек обнаруживает чувство тяжести и понимает, что съел больше, чем требовалось.

Вот почему так важно есть небольшими порциями и чередовать приемы пищи с другими занятиями, делая перерывы в приёмах пищи. Это может быть прогулка, подвижные игры или танцы. Таким образом организм успеет получить сигналы о сытости, и переедание будет меньше.

Если речь об однократном переедании, то это не страшно, и организм довольно быстро вернется в привычный режим. Но новогодние праздники длятся довольно долго, что может привести к более серьезным последствиям для здоровья.

А как могут повлиять на организм напитки за новогодним столом?

Следует быть очень осторожными с любыми напитками за праздничным столом. За столом, как правило, и так есть «тяжелые» по составу блюда, которые трудно перевариваются. Если к ним добавляются любые напитки, то нагрузка пищеварительные железы вырастает. Вот почему желательно минимально запивать пищу, и если вы планируете чаепитие, то отделить его от других приемов еды. Стоит помнить также о том, что соки и газированные напитки сами по себе имеют высокую калорийность.

Также не следует забывать о том, что сам по себе алкоголь усиливает чувство голода (даже, когда человек не хочет есть) и способствует (этанол) выработке грелина – гормона аппетита, что в итоге провоцирует переедание.

В вопросе употребления алкоголя можно порекомендовать только умеренность.

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