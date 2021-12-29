Райффайзен Банк: детские праздники и Дед мороз возвращаются в офлайн

Россияне стали чаще приглашать Деда мороза домой для поздравления ребенка, показало исследование Райффайзенбанка. В 2020 году такие план только у 19% семей, а в 2021-м — уже у 23%. Онлайн-поздравление стало менее популярным — в этот Новый год его выбрали 28% родителей, а в 2020-м — 31%.

Отношение к новогодним представлением за год тоже заметно изменилось. Сейчас 61% родителей запланировала такой праздник для своего ребенка, тогда как в конце 2020 года таких было только 44%.

«В Новый год мы все ждем волшебства и праздника. И создать такой праздник важная задача для любого родителя. С появлением онлайн-сервисов сделать это стало проще — Дед мороз может поздравить ребенка в зуме, а подарок можно заказать о оплатить в мобильном приложении. Также в Новый год многие магазины предлагаю кэшбэк и акции на свои товары — поэтому стоит обращать внимание на персональные скидки от партнеров своего банка», — отметили в банке.

79% россиян будет праздновать Новый год дома. 8% пойдут на центральную площадь своего города. 6% планируют встречать 2022 у друзей или родственников. 4% ожидают, что бой курантов услышат где-то в путешествии по России. Здесь юг страны (26%), в Москва (12%) или Санкт-Петербург (11%) остаются самыми популярными направлениями. А за границей праздновать собирается менее 1% опрошенных.

В этом году большинство (49%) в принципе не планируют путешествовать в новогодние каникулы. Еще 19% собирались, но отменили поездку. Главным образом из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса (82%). Финансовое положение изменило планы 14% респондентов.

Рост эпидемиологических рисков не смущает только 19% планирующих путешествие. Однако 67% покупать в поездку страховку от коронавируса не будут.