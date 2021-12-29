Неделю звезд КХЛ в Челябинске перенесли на год

"Неделю звезд КХЛ" в Челябинске перенесли на января 2023 года. Фото КХЛ.

Руководство Континентальной хоккейной лиги сегодня, 29 декабря, объявило о переносе «Недели звезд КХЛ».

— Континентальная хоккейная лига приняла решение о переносе Фонбет «Недели Звезд Хоккея 2022,» которая должна была состояться с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске, на 2023 год. Это решение принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в мире, которая привела к отмене матчей крупных международных турниров и других иностранных лиг. Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить ее проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине, — говорится в сообщении КХЛ.

Президент КХЛ Алексей Морозов, комментируя это решение, сказал, что для Лиги это было непростое, тяжелое решение.

— К главному шоу сезона уже несколько месяцев готовились не только КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, но и регион, город, партнеры. К сожалению, нестабильная ситуация с пандемией в мире продолжает накладывать свой отпечаток на хоккейную жизнь во всех странах, отменяются турниры, переносятся матчи, — отметил Алексей Морозов.

Президент КХЛ выразил отдельные слова благодарности губернатору Челябинской области Алексею Текслеру и его команде, которые проделали большую подготовку к мероприятию.

Сообщается, что Неделя Звезд КХЛ в Челябинске предварительно пройдет в январе 2023 года.

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