В полиции рассказали, как искали женщину, замерзшую насмерть во время метели

Женщину искали с 20 по 24 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В Магнитогорске потерялась и замерзла насмерть 80-летняя Людмила Лекарева. Поняв, что заплутала, пенсионерка, позвонила близким. Родственники обвинили полицию в бездействии. Дескать, сотрудники отказались «пробить» геолокацию телефона, ссылаясь на отсутствие решения суда, и сделали это только на третьи сутки.

В ГУ МВД по Челябинской области информацию опровергли, заверив, что с момента обращения родственников был незамедлительно организован комплекс розыскных мероприятий, в том числе «в установленном законом порядке своевременно использованы все технические возможности».

— Сотрудниками полиции в соответствии с законодательством своевременно использованы возможности биллинга. Одновременно с этим в поисках пропавшей задействовано максимальное количество личного состава, волонтеров, кинологов со служебно-розыскными собаками, специальной техники. Активную поисковую деятельность полиции подтвердили родственники женщины, — прокомментировали в полицейском главке.

Женщина пропала 20 декабря, обнаружить ее удалось лишь 24-го.

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